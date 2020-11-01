Українців чекають неприємності при продажу авто: скільки потрібно платити

В Україні при продажу першого автомобіля податок вилучатися не буде. Але якщо ви протягом року будете продавати або обмінювати друге своє авто, то державі потрібно буде заплатити 5% плюс військовий збір 1,5%, а за третє і подальше авто податківці вимагатимуть вже 18% і військові збір у 1,5%.

До прийняття змін за третій автомобіль потрібно було заплатити всього 5%, замість 18%. Нові правила набрати чинності в кінці травня 2020 року. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Варто зазначити, що новий податок поширюється не тільки на легкові авто, але і на інший вид транспорту, включаючи мотоцикл або мопед.

У 2021 році в Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень потрібно буде платити тим власникам, вартість авто яких становить від 2,2 мільйона гривень, якщо авто не старше п'яти років.

Нагадаємо, в Києві помітили ексклюзивне авто Ford Mustang Bullitt, випущене в пам'ять про знаменитий фільм "Булліт" зі Стівом Макквіном. У авто встановлено п'ятилітровий V8 і його потужність складає 480 кінських сил. Машина розганяється до сотні всього за 4,6 с. Її максимальна швидкість становить 262 км/ч.

Раніше повідомлялося про те, що через пандемію в Україні можуть з'явитися дешеві авто з США та Європи. Вартість автомобілів із США вже почала знижуватися. Це пов'язано з тим, що ціни на б/у автомобілі на аукціонах в Америці просіли.