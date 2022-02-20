Украинцев восхитило 25-секундное видео поездки в метро от "Лесной" до "Академгородка"

При этом блогер использовал стократное ускорение. Благодаря этому "путешествие" значительно сократилось.

Несмотря на бешеную скорость, большинство станций метро, особенно открытых, можно идентифицировать. При этом Тоцкий отметил, что скоро появится реальное видео без ускорения.

Вот как пользователи сети отреагировали на данный ролик.