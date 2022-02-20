Українців захопило 25-секундне відео поїздки в метро від "Лісової" до "Академмістечка"

При цьому блогер використовував стократне прискорення. Завдяки цьому "подорож" значно скоротилася.

Незважаючи на шалену швидкість, більшість станцій метро, особливо відкритих, можна ідентифікувати. При цьому Тоцький зазначив, що скоро з'явиться реальне відео без прискорення.

Ось як користувачі мережі відреагували на даний ролик.