Новый вход и два тоннеля: как будут строить станцию метро "Львовская брама" в Киеве

Киевский метрополитен может достроить станцию "Львовская брама", которая находится в центре города. В данное время уже объявлен тендер на проектные работы , но ни о каких сроках открытии станции пока не говорят.

Подробней об этом читайте в материале ниже.

Сейчас заказывается полная разработка инженерного проекта, по которому будет достраиваться замороженная станция метро.

Согласно документации, пока предусматривается один вход/выход на станцию "Львовская брама", который находится в районе улицы Сечевых Стрелков, Кудрявского спуска и улицы Кудрявской.

Предположительное место станции "Львовская брама" на карте Google Maps

Отметим, "Львовская брама" находится на зеленой ветке киевского метрополитена между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота".

Что будет на станции "Львовская брама"

На новой станции метро планируют подключить высокоскоростной мобильный интернет скоростью от 100 Мбит/с. Возле станции планируется постройка помещения для хранения велосипедов.

Поскольку глубина станции большая, то на ней планируют установить два эскалаторных тоннеля с промежуточным вестибюлем.

Почему заморозили строительство

"Львовская брама" начала строится еще в 90-х годах. В 1996 году станция была почти готова, но местные власти решили подождать, пока будет готов проект реконструкции Львовской площади.

После открытия станции "Лукьяновская" в 1996 году работы на "Львовской браме" прекратились, и станция осталась пустовать до сегодняшних дней. В 2008 году вопрос о размораживании станции поднимался, но после выборов мэра Киева, все сошло на нет.

Какое состояние станции

Станция готова примерно на 80%. На путевых стенах "Львовской брамы" сохранилась даже облицовочная плитка. Между колоннами на станции вмонтированы ворота, которые отделяют центральный вестибюль от перрона.

На некоторых колоннах станции висят фонари. Кроме того, на станции установлена сигнализация и есть дежурный. "Львовская брама" находится под подчинением начальника станции "Лукьяновская".

Пока точная дата открытия станции "Львовская брама" неизвестна. Ранее говорили, что это произойдет в 2025 году.

Как может выглядеть станция "Львовская брама"

Архитекторы предлагали разные варианты отделки станции "Львовская брама".

Варианты отделки станции "Львовская брама" (фото: tov-tob.livejournal.com)

При этом был утвержден вариант оформления станции, который создали архитекторы Гневишев, Целиковская и Алешкин.

Утвержденный проект строительства "Львовской брамы" (фото: tov-tob.livejournal.com)

Проект входа/выхода станции (фото: tov-tob.livejournal.com)