Стало известно, как будет работать метро Киева в случае боевых действий

В случае активных боевых действий весь общественный транспорт Киева будет работать по специальному плану. При этом метрополитен будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор во время онлайн пресс-брифинга .

По его словам, у метрополитена две функции - это перевозка пассажиров и убежище для населения.

"Метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик (примерно 6 часов в день), все остальное время метрополитен будет использоваться как укрытие", - отметил Кандибор.

Он рассказал, что в подземке есть специальные помещения, в которых люди смогут соблюдать минимальную гигиену. Кроме того, там есть электрическое питание, которое работает автономно, артезианские скважины и специальные установки, очищающие воздух в подземке.

На каждой станции также установлены герметизирующие затворы. Что касается "Красной" ветки метро на левом берегу, то ее остановят, поскольку на ней поезда частично едут на открытом участке.

Но для эвакуации жителей Киева, которые живут на левом берегу, будут организованы специальные автобусы. Они довезут людей до подземной части метрополитена.

Кандибор также отметил, что транспорт, который перевозит незначительное количество пассажиров может быть остановлен, и его могут задействовать для других нужд.

Как будет работать метрополитен и другой транспорт Киева в случае войны