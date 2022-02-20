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Украинцев восхитило 25-секундное видео поездки в метро от "Лесной" до "Академгородка"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 февраля 2022 22:08
Украинцев восхитило 25-секундное видео поездки в метро от "Лесной" до "Академгородка" Фото: столичный блогер сделал захватывающее видео киевского метро (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

Проезд на "красной" ветки столичного метро из одного конца в другой составляет более 40 минут. Но киевский блогер Олег Тоцкий сделал захватывающий ролик, который показывает поездку от станции "Лесная" на "Академгородок" за 25 секунд.

Данное видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

При этом блогер использовал стократное ускорение. Благодаря этому "путешествие" значительно сократилось.

Несмотря на бешеную скорость, большинство станций метро, особенно открытых, можно идентифицировать. При этом Тоцкий отметил, что скоро появится реальное видео без ускорения.

Вот как пользователи сети отреагировали на данный ролик.

  • Заливай на YouTube, добавляй лайт драм-энд-бейс, и мы будем на вечеринках ставить;
  • Классно!
  • Вот бы оно и в реале с такой скоростью ездило;
  • А можно версию во всю длину?
  • Тоже хочу. Мой маленький фанат метро хотел бы насладиться в реальном времени или с ускорением х2. Потому что это какая-то безумная скорость.
  • Прям гиперлуп.

Напомним, директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор рассказал, как будет работать метро Киева в случае боевых действий.

Мы также писали о том, как будут строить станцию метро "Львовская брама" в Киеве.

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Киев метро
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