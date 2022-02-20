ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців захопило 25-секундне відео поїздки в метро від "Лісової" до "Академмістечка"

Новость на русском →
Київ, Неділя 20 лютого 2022 22:08
Українців захопило 25-секундне відео поїздки в метро від "Лісової" до "Академмістечка" Фото: столичний блогер зробив захоплююче відео київського метро (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Проїзд на "червоній" гілці столичного метро з одного кінця в інший становить більше 40 хвилин. Але київський блогер Олег Тоцький зробив захоплюючий ролик, який показує поїздку від станції "Лісова" на "Академмістечко" за 25 секунд.

Дане відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

При цьому блогер використовував стократне прискорення. Завдяки цьому "подорож" значно скоротилася.

Незважаючи на шалену швидкість, більшість станцій метро, особливо відкритих, можна ідентифікувати. При цьому Тоцький зазначив, що скоро з'явиться реальне відео без прискорення.

Ось як користувачі мережі відреагували на даний ролик.

  • Заливай на YouTube, додавай лайт драм-енд-бейс, і ми будемо на вечірках ставити;
  • Класно!
  • От би воно і в реалі з такою швидкістю їздило;
  • А можна версію на всю довжину?
  • Теж хочу. Мій маленький фанат метро хотів би насолодитися в реальному часі або з прискоренням х2. Тому що це якась божевільна швидкість.
  • Прям гіперлуп.

Нагадаємо, директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор розповів, як працюватиме метро Києва у разі бойових дій.

Ми також писали про те, як будуватимуть станцію метро "Львівська брама" в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро
LITE
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії