Українців захопило 25-секундне відео поїздки в метро від "Лісової" до "Академмістечка"
Проїзд на "червоній" гілці столичного метро з одного кінця в інший становить більше 40 хвилин. Але київський блогер Олег Тоцький зробив захоплюючий ролик, який показує поїздку від станції "Лісова" на "Академмістечко" за 25 секунд.
Дане відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
При цьому блогер використовував стократне прискорення. Завдяки цьому "подорож" значно скоротилася.
Незважаючи на шалену швидкість, більшість станцій метро, особливо відкритих, можна ідентифікувати. При цьому Тоцький зазначив, що скоро з'явиться реальне відео без прискорення.
Ось як користувачі мережі відреагували на даний ролик.
- Заливай на YouTube, додавай лайт драм-енд-бейс, і ми будемо на вечірках ставити;
- Класно!
- От би воно і в реалі з такою швидкістю їздило;
- А можна версію на всю довжину?
- Теж хочу. Мій маленький фанат метро хотів би насолодитися в реальному часі або з прискоренням х2. Тому що це якась божевільна швидкість.
- Прям гіперлуп.
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