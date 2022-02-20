Українців захопило 25-секундне відео поїздки в метро від "Лісової" до "Академмістечка"

Проїзд на "червоній" гілці столичного метро з одного кінця в інший становить більше 40 хвилин. Але київський блогер Олег Тоцький зробив захоплюючий ролик, який показує поїздку від станції "Лісова" на "Академмістечко" за 25 секунд.

Дане відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook .

При цьому блогер використовував стократне прискорення. Завдяки цьому "подорож" значно скоротилася.

Незважаючи на шалену швидкість, більшість станцій метро, особливо відкритих, можна ідентифікувати. При цьому Тоцький зазначив, що скоро з'явиться реальне відео без прискорення.

Ось як користувачі мережі відреагували на даний ролик.