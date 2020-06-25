Украинцев предупредили о задержке пенсий: кому это грозит

Украинцев предупредили о возможных задержках пенсий (фото: РБК-Украина)

В западных областях Украины в этом месяце люди могут получить пенсии позже

Некоторые украинцы могут получить доставку пенсий в этом месяце немного позже. Это прежде всего касается пенсионеров из западных регионов страны. Задержка доставки выплат связана с тем, что наводнение на Прикарпатье парализовало железную дорогу и сейчас движение по ней невозможно.

Об этом написал в Facebook генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

В частности, проблемы с доставкой ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

По словам Смилянского, в некоторых районах западной Украины полностью разрушены дороги, которым можно доставить пенсии.

"Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области", — написал Смилянский.

Отметим, что жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты. Это связано с паводками в западных областях Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Украины планирует выделить более 1 миллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнений.

Также президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос жилья для граждан, пострадавших в результате паводков.

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Автор: Людмила Жукова