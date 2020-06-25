ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцев предупредили о задержке пенсий: кому это грозит

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 09:04
Украинцев предупредили о задержке пенсий: кому это грозит
Украинцев предупредили о возможных задержках пенсий (фото: РБК-Украина)

В западных областях Украины в этом месяце люди могут получить пенсии позже

Некоторые украинцы могут получить доставку пенсий в этом месяце немного позже. Это прежде всего касается пенсионеров из западных регионов страны. Задержка доставки выплат связана с тем, что наводнение на Прикарпатье парализовало железную дорогу и сейчас движение по ней невозможно.

Об этом написал в Facebook генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

В частности, проблемы с доставкой ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

По словам Смилянского, в некоторых районах западной Украины полностью разрушены дороги, которым можно доставить пенсии.

"Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области", — написал Смилянский.

Отметим, что жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты. Это связано с паводками в западных областях Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Украины планирует выделить более 1 миллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнений.

Также президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос жилья для граждан, пострадавших в результате паводков.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины пенсии
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь