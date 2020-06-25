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Українців попередили про затримку пенсій: кому це загрожує

STYLERЖиття    25.06.2020 - 09:04
Українців попередили про затримку пенсій: кому це загрожує
Українців попередили про можливі затримки пенсій (фото: РБК-Україна)

У західних областях України в цьому місяці люди можуть отримати пенсії пізніше

Деякі українці можуть отримати доставку пенсій в цьому місяці трохи пізніше. Це насамперед стосується пенсіонерів з західних регіонів країни. Затримка доставки виплат пов'язана з тим, що повінь на Прикарпатті паралізувала залізницю і зараз рух по ній неможливий.

Про це написав в Facebook генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Зокрема, проблеми з доставкою очікуються в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

За словами Смілянського, в деяких районах західної України повністю зруйновані дороги, якими можна доставити пенсії.

"Сьогодні і в найближчі дні, у зв'язку з повінню, можливі затримки з доставкою в окремі райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької і, якщо рівень води підвищиться, Львівської області", — написав Смілянський.

Зазначимо, що мешканців Львова просять у найближчі дні утриматись від поїздок в Карпати. Це пов'язано з паводками в західних областях України.

Раніше повідомлялося, що уряд України планує виділити більше 1 мільярда гривень на ліквідацію наслідків повеней.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання житла для громадян, постраждалих внаслідок паводків.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України пенсии
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