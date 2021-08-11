Украинцев предупредили о росте цен на молоко: когда ждать подорожания

"Это сезонный рост цен – традиционно с первыми холодами молочная продукция прибавляет в стоимости из-за сокращения надоев", - сказал Лапа.

Он также подчеркнул, что наши производители работают на грани рентабельности. Но они не могут продавать свою продукцию дороже импортной.

Эксперт пояснил, что весной фермы всегда увеличивают надои. При этом какого-то существенного уменьшения цен на молоко не было. Осенью, когда надои сократятся, цены будут идти вверх, но не более чем на 5-7%.