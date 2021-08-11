Украинцам анонсировали новые цены на подсолнечное масло: уже не "космические"?

В Украине в 2021 году ожидается незначительное расширение производства подсолнечника. Также произойдет увеличение растительных масел.

Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" к. э. н. Артем Педорченко.

Так, по прогнозам ученых, в 2021 году ожидается незначительное расширение производства подсолнечника – до 14,2 млн. т, то есть на 8% больше чем в прошлом году.

Кроме того, на мировом рынке предполагается увеличение предложения растительных масел путем увеличения производства сои в мире. А это значит, что цены на подсолнечное масло должны снизиться с началом сбора урожая подсолнечника в сентябре.

По словам Педорченко, наиболее эффективным механизмом сдерживание цен на социально значимые виды продовольственных товаров в современных экономических условиях является создание их государственных запасов во время периодов низких цен и интервенции на рынок в периоды подорожания.

"Также видим возможными договоренности Правительства с операторами рынка, в частности с крупными сетями розничной торговли, о временном ограничении торговой наценки на такие товары, по аналогии с меморандумами между Правительством и экспортерами об объемах экспорта определенных видов агропродукции", - подытожил он.

Цена на масло

Кроме того, до 98% семян подсолнечника, что собирают в Украине, перерабатывается на отечественных предприятиях масложирового комплекса. В частности, там они формируют отпускные цены опираясь на мировую конъюнктуру рынка подсолнечного масла и других растительных масел.

Окончательная цена производителей за 1 л бутилированного рафинированного дезодорированного подсолнечного масла составляет 1,6 долл. США, то есть 52 грн/л. При этом отпускная цена розничных сетей на эту продукцию, с учетом наценки и налогов составляет более 70 грн/л.