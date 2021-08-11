Українців попередили про зростання цін на молоко: коли чекати подорожчання

Ціни на молоко можуть піти вгору вже восени цього року. При цьому очікується, що подорожчання складе до 7%. Виробники не будуть різко підіймати ціни, оскільки бояться втратити споживачів своєї продукції.
Про це заявив радник асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Це сезонне зростання цін - традиційно з першими холодами молочна продукція додає у вартості через скорочення надоїв", - сказав Лапа.
Він також підкреслив, що наші виробники працюють на межі рентабельності. Але вони не можуть продавати свою продукцію дорожче за імпортну.
Експерт пояснив, що навесні ферми завжди збільшують надої. При цьому якогось істотного зменшення цін на молоко не було. Восени, коли надої скоротяться, ціни будуть йти вгору, але не більше ніж на 5-7%.
Нагадаємо, українцям анонсували нові ціни на рослинну олію. На світовому ринку очікується збільшення пропозиції рослинної олії. Це буде відбуватися через збільшення виробництва сої у світі.
При цьому ціни на соняшникову олію повинні знизитися з початком збору врожаю соняшнику в вересні.
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