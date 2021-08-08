Вот что произойдет с вашим организмом, если на месяц отказаться от "молочки"
Споры о вреде и пользе молочной продукции ведутся годами, этот вопрос серьезно изучается учеными. Но к единому мнению пока никто не пришел. Чтобы понять, как "молочка" влияет на вас, диетологи предлагают отказаться от нее на месяц.
О возможных результатах такого эксперимента рассказали диетологи, об этом сообщает harpersbazaar.
Пищеварение стабилизируется
По ряду данных около 65% населения планеты имеет трудности с усвоением молочных продуктов. Это связано с содержанием в молоке животных углевода лактозы и белка казеина. Они могут провоцировать вздутие, расстройство и так далее. Соответственно, после отказа от "молочки", таких проблем у вас не будет.
Состояние кожи улучшится
В животном молоке содержатся гормоны - прогестерон и эстрогены, которые могут влиять на гормональный фон человека, вызывая проблемы с кожей. После отказа от молочных продуктов, у вас могут исчезнуть акне, покраснения, высыпания. Если есть такие проблемы, как псориаз и экзема, их проявления могут уменьшиться.
Стабилизируется настроение и улучшится общее самоощущение
Тут дело снова в гормонах (чем жирнее продукт, тем их больше). Они могут влиять на химические процессы и вызывать перепады настроения.
Согласно некоторых исследований, отказ от "молочки" может уменьшить проявления некоторых хронических болезней. Если вы склонны к простудным заболеваниям или болеете прямо сейчас, попробуйте исключить из рациона молочные продукты хотя бы на несколько дней - вы сразу заметите разницу.
Вы можете похудеть
Отказ от сытных молочных продуктов - чизкейков, пиццы с сыром и так далее - поможет сбросить вес. А отсутствие "тяжести" в животе поможет вам чувствовать себя более энергично.
К отказу от "молочки" нужно подготовиться
Тщательно продумайте свой рацион так, чтобы получать в достаточном количестве витамины D и В12, белок и кальций.
Возможно, перед принятием этого решения вам нужно будет проконсультироваться с квалифицированным врачом.
И самое главное - обязательно прислушивайтесь к сигналам своего организма, он - главный эксперт в этом вопросе.
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