Вот что произойдет с вашим организмом, если на месяц отказаться от "молочки"

Споры о вреде и пользе молочной продукции ведутся годами, этот вопрос серьезно изучается учеными. Но к единому мнению пока никто не пришел. Чтобы понять, как "молочка" влияет на вас, диетологи предлагают отказаться от нее на месяц.

Пищеварение стабилизируется

По ряду данных около 65% населения планеты имеет трудности с усвоением молочных продуктов. Это связано с содержанием в молоке животных углевода лактозы и белка казеина. Они могут провоцировать вздутие, расстройство и так далее. Соответственно, после отказа от "молочки", таких проблем у вас не будет.

Состояние кожи улучшится

В животном молоке содержатся гормоны - прогестерон и эстрогены, которые могут влиять на гормональный фон человека, вызывая проблемы с кожей. После отказа от молочных продуктов, у вас могут исчезнуть акне, покраснения, высыпания. Если есть такие проблемы, как псориаз и экзема, их проявления могут уменьшиться.

Стабилизируется настроение и улучшится общее самоощущение

Тут дело снова в гормонах (чем жирнее продукт, тем их больше). Они могут влиять на химические процессы и вызывать перепады настроения.

Согласно некоторых исследований, отказ от "молочки" может уменьшить проявления некоторых хронических болезней. Если вы склонны к простудным заболеваниям или болеете прямо сейчас, попробуйте исключить из рациона молочные продукты хотя бы на несколько дней - вы сразу заметите разницу.

Вы можете похудеть

Отказ от сытных молочных продуктов - чизкейков, пиццы с сыром и так далее - поможет сбросить вес. А отсутствие "тяжести" в животе поможет вам чувствовать себя более энергично.

К отказу от "молочки" нужно подготовиться

Тщательно продумайте свой рацион так, чтобы получать в достаточном количестве витамины D и В12, белок и кальций.

Возможно, перед принятием этого решения вам нужно будет проконсультироваться с квалифицированным врачом.

И самое главное - обязательно прислушивайтесь к сигналам своего организма, он - главный эксперт в этом вопросе.