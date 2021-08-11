Украинцев предупредили о росте цен на молоко: когда ждать подорожания
Цены на молоко могут пойти вверх уже осенью этого года. При этом ожидается, что подорожание составит до 7%. Производители не будут резко поднимать цены, поскольку боятся потерять потребителей своей продукции.
Об этом заявил советник ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа в эфире телеканала "Украина 24".
"Это сезонный рост цен – традиционно с первыми холодами молочная продукция прибавляет в стоимости из-за сокращения надоев", - сказал Лапа.
Он также подчеркнул, что наши производители работают на грани рентабельности. Но они не могут продавать свою продукцию дороже импортной.
Эксперт пояснил, что весной фермы всегда увеличивают надои. При этом какого-то существенного уменьшения цен на молоко не было. Осенью, когда надои сократятся, цены будут идти вверх, но не более чем на 5-7%.
Напомним, украинцам анонсировали новые цены на растительное масло. На мировом рынке ожидается увеличение предложения растительных масел. Это будет происходить из-за увеличения производства сои в мире.
При этом цены на подсолнечное масло должны снизиться с началом сбора урожая подсолнечника в сентябре.
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