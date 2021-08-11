Українців попередили про зростання цін на молоко: коли чекати подорожчання

Ціни на молоко можуть піти вгору вже восени цього року. При цьому очікується, що подорожчання складе до 7%. Виробники не будуть різко підіймати ціни, оскільки бояться втратити споживачів своєї продукції.

"Це сезонне зростання цін - традиційно з першими холодами молочна продукція додає у вартості через скорочення надоїв", - сказав Лапа.

Він також підкреслив, що наші виробники працюють на межі рентабельності. Але вони не можуть продавати свою продукцію дорожче за імпортну.

Експерт пояснив, що навесні ферми завжди збільшують надої. При цьому якогось істотного зменшення цін на молоко не було. Восени, коли надої скоротяться, ціни будуть йти вгору, але не більше ніж на 5-7%.