Украинцев предупредили о новом фейке: будут звонить с просьбой навести цель для бомбардировки

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор враг всеми способами пытается нанести удар украинцам. В частности, предупредили об очередном фейке, что якобы ночью людям будут звонить с неизвестных номеров и просить навести цели для авиабомбардировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Госспецсвязи.
В ведомстве отметили, что оккупанты имеют хорошую фантазию, поэтому придумывают много новых фейков.
Однако, очередной фейк не соответствует действительности, ведь физически установить точное местонахождение человека таким способом невозможно, соответственно, привести цели для авиабомбардировки – тоже невозможно.
В Госспецсвязи отметили, что распространение таких фейков является продолжением информационно-психологической операции для запугивания украинцев, аа также с целью, чтобы наши граждане прекратили сообщать места передвижения вражеской техники.
Украинцев предупредили об фейке (t.me/dsszzi_official)
Ранее мы сообщали, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.
Также мы писали, что в Минцифры объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте.
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