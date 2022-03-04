Українців попередили про новий фейк: дзвонитимуть з проханням навести ціль для бомбардування

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді ворог усіма способами намагається завдати удару українцям. Зокрема, попередили про черговий фейк, що нібито вночі людям телефонуватимуть з невідомих номерів та проситимуть навести цілі для авіабомбардування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Держспецзв’язку.

У Держспецзв’язку наголосили, що поширення таких фейків є продовженням інформаційно-психологічної операції для залякування українців, аа також з метою, щоб наші громадяни припинили повідомляти місця пересування ворожої техніки.

Однак, черговий фейк не відповідає дійсності, адже фізично встановити точне місцеперебування людини таким способом неможливо, відповідно – навести цілі для авіабомбардування – теж неможливо.

У відомстві наголосили, що окупанти мають гарну фантазію, тож вигадують багато нових фейків.

Раніше ми повідомляли, що у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства.

Також ми писали, що у Мінцифри пояснили, як боротися з окупантами на цифровому фронті.

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