В Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства
В Министерстве обороны Украины предупредили, что враг атакует по всем фронтам, и в соцсетях тоже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.
В частности, в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства в соцсетях.
Маляр показала, как выглядит фейковая страница Минобороны, созданная оккупантами.
"Не наша страница, наша - верифицирована. Мы не покупаем себе рекламу вообще! Будьте внимательны", - сказала она.
Фейковая страница Минобороны (facebook.com/ganna.maliar)
Ранее мы сообщали, что Нацполиция предупредила о мошенниках, собирающих деньги в поддержку ВСУ.
Также мы писали, что Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость приложения в Украине.
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