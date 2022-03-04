В Минцифре объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте
Как бороться с оккупантами на цифровом фронте (freepik)
Девятый день идет война России против Украины. Сейчас в соцсетях и медиа много фейков и дезинформации. Враг пытается сделать все, чтобы украинцы утратили веру в победу и опустили руки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру.
В частности, украинцев призывают соблюдать правила, которые помогут выстоять во время информационной атаки кафиров:
- Используйте официальные источники информации;
- Не ведитесь на рекламные сообщения в соцсетях из псевдостраниц СБУ или других госведомств. Их публикует враг;
- Не распространяйте информацию о перемещении украинских войск, так вы сдаете наши войска врагу;
- Распространяйте правду о войне, которую ведет РФ в Украине в своих соцсетях;
- Совершайте сообщения для своей аудитории в соцсетях, общайтесь со знакомыми администраторами групп и каналов в других странах и распространяйте информацию через них. Распространяйте правду к россиянам;
- Блокируйте устройства каждый раз после окончания работы, устанавливайте приложения только с официальных сервисов, не пользуйтесь неизвестным Wi-Fi;
- Защитите соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию;
- Поддерживайте дух нашей Армии, пишите слова благодарности;
- Присоединяйтесь в ряды IT-армии Украины или в Интернет Войска.
Ранее мы сообщали, какие страны отменили для украинцев визы или упростили въезд.
Также мы писали, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.
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