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В Минцифре объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 19:19
В Минцифре объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте Как бороться с оккупантами на цифровом фронте (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Девятый день идет война России против Украины. Сейчас в соцсетях и медиа много фейков и дезинформации. Враг пытается сделать все, чтобы украинцы утратили веру в победу и опустили руки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру.

В частности, украинцев призывают соблюдать правила, которые помогут выстоять во время информационной атаки кафиров:

  • Используйте официальные источники информации;
  • Не ведитесь на рекламные сообщения в соцсетях из псевдостраниц СБУ или других госведомств. Их публикует враг;
  • Не распространяйте информацию о перемещении украинских войск, так вы сдаете наши войска врагу;
  • Распространяйте правду о войне, которую ведет РФ в Украине в своих соцсетях;
  • Совершайте сообщения для своей аудитории в соцсетях, общайтесь со знакомыми администраторами групп и каналов в других странах и распространяйте информацию через них. Распространяйте правду к россиянам;
  • Блокируйте устройства каждый раз после окончания работы, устанавливайте приложения только с официальных сервисов, не пользуйтесь неизвестным Wi-Fi;
  • Защитите соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию;
  • Поддерживайте дух нашей Армии, пишите слова благодарности;
  • Присоединяйтесь в ряды IT-армии Украины или в Интернет Войска.

Ранее мы сообщали, какие страны отменили для украинцев визы или упростили въезд.

Также мы писали, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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