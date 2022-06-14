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Украинцев предупредили о мошеннической схеме "отдам даром": как не стать жертвой

Украинцев предупредили о мошенниках, которые выдают себя за "благотворителей" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за полномасштабной войны России против Украины многие люди оказались в тяжелом положении. В частности, кто-то остался без крыши над головой, кто-то без доходов. Этим и пользуются аферисты, которые предлагают бесплатную помощь, а взамен выманивают у людей деньги.

О мошеннической схеме рассказала ведущая проекта "Аферисти в сітях" на Новому каналі Елена-Кристина Лебедь.

Как работает схема

Сейчас в сети можно увидеть много сообщений с примечанием "Отдам бесплатно". Афера заключается в том, что многие кто находится в трудном положении, поэтому с радостью откликаются на такие объявления, где что-то отдают бесплатно.

По словам ведущей, когда человек пишет, что готов забрать вещь, то мошенник сразу начинает ее эмоционально привязывать к себе: "Я вас так понимаю, это такой ужас, собрал вам три мешка бесплатных вещей". Однако в этом случае у него сразу появляется маленькая просьба - прислать за доставку 150-300 гривен, потому что он помогает всему миру и весь "в минусах".

"Может показаться, что это мелочь - каких-то 300 гривен за три мешка всякой всячины. Поэтому жертва аферы без раздумий присылает эту сумму", - рассказала Лебедь.

Однако, 300 гривен это тоже деньги, которые никто на дороге не находит. Если человек присылает деньги и начинает ожидать посылку, ее сразу блокируют

Ведущая говорит, что стоит запомнить главное правило: сначала человек что-то получаете, а потом оплачиваете. Если человека просят сделать наоборот, это 100% аферисты.

Добавим, что Елена-Кристина Лебедь уже много лет разоблачает аферистов в программе "Аферисти в сітях". Ведущая предупреждает украинцев по схеме мошенников, которые появляются.

Также Лебедь невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко.

Ранее мы сообщали, что мошенники обворовывают украинцев под видом "єПідтримки". Аферисты во время войны рассылают в сети сообщения о фейковой помощи.

Также мошенники за деньги предлагают помощь в "освобождении из плена".

Кроме того, водителей начали "бросать" на бензин. Опубликовали самые распространенные схемы.

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мошенническая схема