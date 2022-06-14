Украинцев предупредили о мошеннической схеме "отдам даром": как не стать жертвой

Как работает схема

Сейчас в сети можно увидеть много сообщений с примечанием "Отдам бесплатно". Афера заключается в том, что многие кто находится в трудном положении, поэтому с радостью откликаются на такие объявления, где что-то отдают бесплатно.

По словам ведущей, когда человек пишет, что готов забрать вещь, то мошенник сразу начинает ее эмоционально привязывать к себе: "Я вас так понимаю, это такой ужас, собрал вам три мешка бесплатных вещей". Однако в этом случае у него сразу появляется маленькая просьба - прислать за доставку 150-300 гривен, потому что он помогает всему миру и весь "в минусах".

"Может показаться, что это мелочь - каких-то 300 гривен за три мешка всякой всячины. Поэтому жертва аферы без раздумий присылает эту сумму", - рассказала Лебедь.

Однако, 300 гривен это тоже деньги, которые никто на дороге не находит. Если человек присылает деньги и начинает ожидать посылку, ее сразу блокируют

Ведущая говорит, что стоит запомнить главное правило: сначала человек что-то получаете, а потом оплачиваете. Если человека просят сделать наоборот, это 100% аферисты.

Добавим, что Елена-Кристина Лебедь уже много лет разоблачает аферистов в программе "Аферисти в сітях". Ведущая предупреждает украинцев по схеме мошенников, которые появляются.

Также Лебедь невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко.