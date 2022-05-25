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Новая схема: мошенники за деньги предлагают помощь в "освобождении из плена"

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Украина, Среда 25 мая 2022 11:20
Новая схема: мошенники за деньги предлагают помощь в "освобождении из плена" Фото: мошенники предлагают за деньги освобождение из плена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Родственникам военнослужащих Вооруженных сил Украины начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Особенно это касается тех военнослужащих, которые попали в плен или считаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Как отметили в пресс-службе, пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена". Также мошенники пытаются, якобы с целью уточнения, узнать личные данные украинских защитников.

"В Генштабе отмечают: представители Вооруженных сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средств и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа", - говорится в сообщении.

Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не ведется, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Национальный банк предупредил украинцев о двух актуальных схемах мошенничества в военное время. Это "посреднические" услуги от мошенников и SMS-сообщения о поступлении платежа.

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Генштаб ВСУ мошенническая схема
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