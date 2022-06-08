Мошенники обворовывают украинцев под видом "єПідтримки": как различить обман

Украинцев во время войны предупредили о виде мошенничества - скам. Аферисты похищают данные кредитной карты или входа в банкинг.

Как работает схема

Как рассказал Сергей Сологуб в Facebook, женщина, которую зовут Мария Шевчук сбросила в Telegram-чат по эвакуации сообщения, будто есть какая-то єПідтримки на 3000 грн.

"Понятно, что круглой цифры быть не может такой, никто в новостях о таком не говорил. Сразу понятно, что это фейк!",- говорится в сообщении.

Важно знать, что ссылка в сообщении указана, имитирующая вид Приват24. Однако, ссылка ведет не на официальный сайт ПриватБанка, а на "mopays.me". На следующей странице просят ввести номер телефона, пароль и PIN-код.

Однако нужно запомнить, что никто никогда не будет просить вас ввести PIN-код и пароли.

Если же так случилось, что вы все-таки ввели эту информацию. То нужно срочно сменить пароль в Приват24 и PIN-коды от карточек.

Украинцев предупредили о мошенниках (facebook.com/sergey.sologub)

Кроме того, мошенники придумали схему с финансовой помощью от международных фондов. Украинцы получают сообщения от Е-groshi, где переходят по ссылке, где нужно ввести данные карты.

После этого к пользователю звонит ПриватБанк и просит подтвердить операцию входе. Дальше все деньги со счета исчезают.

Украинцев предупредили о мошенниках