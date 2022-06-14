Українців попередили про шахрайську схему "віддам даром": як не стати жертвою

Як працює схема

Зараз у мережі можна побачити багато повідомлень із приміткою "Віддам безкоштовно". Афера полягає у тому, що багато хто перебуває у скрутному становищі, тому з радістю відгукуються на такі оголошення, де щось віддають безкоштовно.

За словами ведучої, коли людина пише, що готова забрати річ, то шахрай одразу починає її емоційно прив’язувати до себе: "Я вас так розумію, це такий жах, зібрав вам три мішки безкоштовних речей". Однак, тут у нього відразу з’являється маленьке прохання - надіслати за доставку 150-300 гривень, бо він допомагає всьому світу та весь "у мінусах".

"Може здатися, що це дрібничка - якихось 300 гривень за три мішки всякої всячини. Тому жертва афери без роздумів надсилає цю суму", - розповіла Лебідь.

Однак, 300 гривень це теж гроші, які ніхто на дорозі не знаходить. Якщо людина надсилає гроші та починає очікувати посилку, її одразу блокують

Ведуча каже, що варто запам'ятати головне правило: спочатку людина щось отримуєте, а потім оплачуєте. Якщо людину просять зробити навпаки, це 100% аферисти.

Додамо, що Олена-Крістіна Лебідь вже багато років викриває аферистів у програмі "Аферисти в сітях". Ведуча попереджає українців по схеми шахраїв, які з'являються.

Також Лебідь є нареченою колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка.