Водителей начали "кидать" на бензин: распространенные схемы и как не стать жертвой мошенников
Из-за дефицита бензина в Украине мошенники разработали схемы обмана, чтобы дурачить украинцев, которые охотятся за топливом.
О самых распространенных аферах рассказал на Facebook Сергей Куюн.
Самые популярные схемы развода с бензином
Одной из самых популярных у мошенников схем является обман с талонами на бензин. Не покупайте их с рук!
Из-за ограничения свободной продажи горючего появятся многие объявления о продаже топливных талонов. Это механизм реализации для юридических лиц, покупающих горючее для собственных нужд. Такое явление было очень распространено и до войны. Очень часто такие талоны недействительны, а проверить их можно только на кассе АЗС.
"Бодяга"
Но если раньше бодяги реально достигли неплохих качественных результатов, имея цель обхода налогов, то сейчас вопрос именно в качестве. Сообщается о случаях об остановке машины и серьезные проблемы с двигателем.
Речь идет о мини-НПЗ, которые перерабатывают газовый конденсат из украинских месторождений, добавляя октаноповышающие компоненты. Сейчас стоимость газового конденсата достигает 50 тыс. грн за тонну, что почти соответствует стоимости дизтоплива. Стабильный бензин стоит как товарный – 39–42 грн/л.
Ранее октан повышался с помощью так называемых "растворителей" из Беларуси и России. Рецептуры были разными, в том числе с использованием товарного бензина А-92. Сейчас нет ни растворителей, ни А-92.
В качестве октаноповышающего компонента используется биоэтанол (обезвоженный спирт). Его в достаточно больших количествах производят в Украине.
Не ведитесь на аферы с бензином (фото: ria.com)
Отмечается, что сейчас для производства такого горючего и просто для "бодяги" со спиртом нет всех составляющих. Кроме вышеупомянутых базовых компонентов, это топливо также требует пакет стабилизирующих присадок для предотвращения его быстрой порчи (расслоения). Европейские поставщики подняли цены и пригласили забирать товар самовывозом из Германии.
Важно знать
- Всегда интересуйтесь, откуда топливо, не торопитесь заправлять полный бак, попробуйте.
- Не стоит заправлять горючее "спиртовым" бензином, если не собираетесь его быстро использовать.
- Длительное хранение не желательно.
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Напомним, ранее мы писали о том, в Кабинете министров пообещали за неделю ликвидировать дефицит топлива.
А также рассказывали о том, эксперт указал на причины "дефицита" топлива в Украине.