Украинцев предупредили о фальсифицированном масле и сыре: назван производитель

Фото: украинцев предупредили о поддельном масле и сыре (pixabay.com)

Молочная продукция является наиболее подделываемым в Украине продуктом питания, особенно это касается сливочного масла. Такой фальсификат недавно выявили и изъяли в двух школах Кировоградской области.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области.

"В ходе лабораторной экспертизы установлено несоответствие требованиям нормативной документации (ISO 17678:2010) по триглицеридному составу молочного жира, что свидетельствует о наличии у продукции растительных жиров вместо жиров животного происхождения", - говорится в сообщении. Речь идет о сладкосливочном масле "Селянське" 73% жира производства ООО "Оди", Хмельницкой области и сыре кисломолочном фасованном 9% жира производства ООО "Валкивский молочный завод", Харьковской области. Фото фальсифицированных продуктов (kr.consumer.gov.ua) "Контроль качества и безопасности пищевой продукции, используемый для организации питания детей в учебных заведениях, продолжается", - добавили в ведомстве.