Українців попередили про фальсифіковане масло та сир: названо виробника

Фото: українців попередили про підроблене масло і сир (pixabay.com)

Молочна продукція є найбільш підроблюваним в Україні продуктом харчування, особливо це стосується вершкового масла. Такий фальсифікат нещодавно виявили та вилучили у двох школах Кіровоградської області.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

"В ході лабораторної експертизи встановлено невідповідність вимогам нормативної документації (ISO 17678:2010) по тригліцеридному складу молочного жиру, що свідчить про наявність у продукції рослинних жирів замість жирів тваринного походження", - йдеться в повідомленні. Йдеться про солодковершкове масло "Селянське" 73% жиру виробництва ТОВ "Оді", Хмельницької області та сир кисломолочний фасований 9% жиру виробництва ТОВ "Валківський молочний завод", Харківської області. Фото фальсифікованих продуктів (kr.consumer.gov.ua) "Контроль якості та безпеки харчової продукції, що використовується для організації харчування дітей у навчальних закладах, триває", - додали у відомстві.