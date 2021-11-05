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Українців попередили про фальсифіковане масло та сир: названо виробника

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П'ятниця 05 листопада 2021 09:24
Українців попередили про фальсифіковане масло та сир: названо виробника Фото: українців попередили про підроблене масло і сир (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Молочна продукція є найбільш підроблюваним в Україні продуктом харчування, особливо це стосується вершкового масла. Такий фальсифікат нещодавно виявили та вилучили у двох школах Кіровоградської області.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

"В ході лабораторної експертизи встановлено невідповідність вимогам нормативної документації (ISO 17678:2010) по тригліцеридному складу молочного жиру, що свідчить про наявність у продукції рослинних жирів замість жирів тваринного походження", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про солодковершкове масло "Селянське" 73% жиру виробництва ТОВ "Оді", Хмельницької області та сир кисломолочний фасований 9% жиру виробництва ТОВ "Валківський молочний завод", Харківської області.

Українців попередили про фальсифіковане масло та сир: названо виробника

Фото фальсифікованих продуктів (kr.consumer.gov.ua)

"Контроль якості та безпеки харчової продукції, що використовується для організації харчування дітей у навчальних закладах, триває", - додали у відомстві.

Нагадаємо, експерти розповіли, як відрізнити якісне згущене молоко від фальсифікату. Названі найнадійніші способи.

Варто зазначити, що процес приготування правильного продукту досить трудомісткий і дорогий, що вкрай невигідно недобросовісним виробникам.

Ми також писали про те, що в Україні виявили "гори" фальшивого масла. Експерти дали пораду, як виявити підробку.

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