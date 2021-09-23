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В Украине выявили "горы" фальшивого масла: как отличить подделку

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Четверг 23 сентября 2021 14:38
В Украине выявили "горы" фальшивого масла: как отличить подделку Фото: В Украине выявили "горы" фальшивого масла (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине выявлено несколько тонн фальшивого сливочного масла с начала года. В Госпродпотребслужбе говорят, что этот продукт является одним из чаще всего подделываемых.

О фальсификате отчитались в пресс-службе ведомства.

Так, с начала года было 198 нарушений, прекращено обращение 556 кг фальсифицированного масла, а также 2,4 тонны продукта.

"Сливочное масло является продуктом, который едва ли не чаще всего подделывается недобросовестными производителями. Поэтому Госпродпотребслужба постоянно контролирует молочную продукцию, которая представлена в заведениях общественного питания и торговли, на наличие фальсификата", - говорит глава ведомства Владислава Магалецкая.

Всего ведомством было отобрано на проверку 871 образец молочной продукции для проверки. В 45 случаях в масле выявили жиры немолочного происхождения. Из-за таких нарушений приняли решение о временном прекращении производства 43 операторов рынка.

Как отличить натуральное сливочное масло от фальшивки

Оцените внешний вид продукта

Цвет масла должен быть без желтизны, нежный, молочный. Слишком желтый цвет говорит, что в продукте есть ненужные примеси.

Заморозьте и порежьте

В морозилке сливочное масло должно хорошо замерзнуть - растительные жиры не дадут ему это сделать. Когда вы начнете его резать, настоящее масло пластами не порежется - оно будет крошиться.

Влага и налет

При открытии пачки, которая лежала в холодильнике (не в морозилке), на масле не должно быть воды. А если пачка долго стояла открытой (1-2 суток), на натуральном масле образуется легкий желтый налет.

Положите в горячую воду

Если опустить масло в стакан с очень горячей водой (не кипятком), оно должно раствориться, не оставив осадка, "хлопьев" и кусков. Можно подвигать масло ножом - если оно тянется и прилипает к ножу - масло не натуральное.

Эксперты предупреждают, что количество подделок традиционно возрастает накануне праздников, особенно новогодних.

Ранее мы писали, что в Украине обнаружили опасное куриное мясо.

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Госпродпотребслужба
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