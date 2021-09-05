Как отличить качественную сгущенку от фальсификата: самые надежные способы

Натуральное сгущенное молоко в своем составе должно содержать всего два компонента. Это молоко и сахар. Процесс приготовления правильного продукта довольно трудоемкий и дорогой, что крайне невыгодно недобросовестным производителям.

На что следует обратить внимание при покупке сгущенного молока и как не купить вредный фальсификат, пишет Today.

Так, производители зачастую делают сгущенку, разбавляя сухое молоко и пальмовое масло до консистенции сгущенки. Ведь так выше рентабельность. А чтобы масло не придавало сгущенке сероватого оттенка, ее отбеливают добавляя диоксид титана (его маркируют как Е171).

Кроме того в сгущенку часто добавляют такие компоненты, как модифицированный крахмал, ароматизаторы, подсластители, сахарозаменители, и даже карбоксиметилцеллюлозу.

Если же увидите на упаковке E950 (подсластитель ацесульфам калия), ни в коем случае не давайте продукт маленьким детям до семи лет. Это опасно.

Вареную сгущенку на самом деле не варят

А темное сгущенное молоко, которое продают, как вареное, на самом деле не варят. Его искусственно загущивают и подкрашивают. В итоге получается недорогой, но вредный продукт.

Внимательно изучите упаковку:

На "правильной" сгущенке должна стоять маркировка ДСТУ 4274:2003.

Жестяная банка не должна иметь повреждений, а срок годности - не более года.

В пластике сгущенку разрешено хранить не более двух месяцев.

Обратите внимание на название

Настоящая сгущенка продается только под названиями "Молоко сгущенное с сахаром" или "Молоко цельное сгущенное с сахаром".

Качественный продукт не может продаваться под названием "Сгущенка", "Сгущенное молоко", "Сгущеночка" и так далее.