Как отличить качественную сгущенку от фальсификата: самые надежные способы
Натуральное сгущенное молоко в своем составе должно содержать всего два компонента. Это молоко и сахар. Процесс приготовления правильного продукта довольно трудоемкий и дорогой, что крайне невыгодно недобросовестным производителям.
На что следует обратить внимание при покупке сгущенного молока и как не купить вредный фальсификат, пишет Today.
Так, производители зачастую делают сгущенку, разбавляя сухое молоко и пальмовое масло до консистенции сгущенки. Ведь так выше рентабельность. А чтобы масло не придавало сгущенке сероватого оттенка, ее отбеливают добавляя диоксид титана (его маркируют как Е171).
Кроме того в сгущенку часто добавляют такие компоненты, как модифицированный крахмал, ароматизаторы, подсластители, сахарозаменители, и даже карбоксиметилцеллюлозу.
Если же увидите на упаковке E950 (подсластитель ацесульфам калия), ни в коем случае не давайте продукт маленьким детям до семи лет. Это опасно.
Вареную сгущенку на самом деле не варят
А темное сгущенное молоко, которое продают, как вареное, на самом деле не варят. Его искусственно загущивают и подкрашивают. В итоге получается недорогой, но вредный продукт.
Внимательно изучите упаковку:
- На "правильной" сгущенке должна стоять маркировка ДСТУ 4274:2003.
- Жестяная банка не должна иметь повреждений, а срок годности - не более года.
- В пластике сгущенку разрешено хранить не более двух месяцев.
Обратите внимание на название
Настоящая сгущенка продается только под названиями "Молоко сгущенное с сахаром" или "Молоко цельное сгущенное с сахаром".
Качественный продукт не может продаваться под названием "Сгущенка", "Сгущенное молоко", "Сгущеночка" и так далее.
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