Украинцев порадуют повышением выплат: что известно

Пенсии 2020 (фото: РБК-Украина)

Также известно, кто сможет "досрочно" уходить на заслуженный отдых

В 2020 году украинцы смогут "досрочно" уходить на заслуженный отдых, а также получать повышенные выплаты. Как это сделать - рассказали в материале издания "АиФ".

Отмечается, что в 2017 году пенсии за выслугу лет для большинства граждан вообще отменили, а в 2019 году Конституционный суд Украины принимал решение о неконституционности положения относительно повышения возраста.

Поэтому в настоящее время право на пенсию за выслугу лет сохранилось только за теми, кто по состоянию на 1 октября 2017 года уже имел не менее 26 лет и 6 месяцев выслуги.

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Кроме того, важно помнить о различиях между пенсиями по возрасту и пенсиями за выслугу лет. Так, "возрастные" пенсионные выплаты привязаны сейчас к возрасту 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако есть профессии, когда "особую" пенсию можно начать получать раньше.

Для особой пенсии работникам летных и летно-испытательных специальностей нужно достичь 50-летнего возраста.

В то же время, артистам, работникам образования, здравоохранения, соцобеспечения, чтобы претендовать на пенсию по выслуге лет, сначала необходимо, чтобы им исполнилось 55 лет.

Еще один актуальный вопрос - получение пенсий с доплатами некоторым категориям граждан. Такие выплаты положены гражданам, имеющими значительные заслуги в сфере государственной, общественной или хозяйственной деятельности, достижения в области науки, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и т. п, пенсий за особые заслуги перед Украиной.

Кроме того, право на дополнительные выплаты будут иметь такие категории граждан как:

Герои Украины;

Лица, награжденные орденом Героев Небесной сотни - 40% от общей суммы пенсии;

депутаты четырех и более созывов - 20% дотации;

многодетные матери, родившие от 5 до 9 детей - 35-39%.

Ранее мы писали, сколько уже скоро будут получать украинцы.