Українців порадують підвищенням виплат: що відомо

Пенсії 2020 (фото: РБК-Україна)

Також відомо, хто зможе "достроково" йти на заслужений відпочинок

У 2020 році українці зможуть "достроково" йти на заслужений відпочинок, а також отримувати підвищені виплати. Як це зробити - розповіли в матеріалі видання "АіФ".

Наголошується, що в 2017 році пенсії за вислугу років для більшості громадян взагалі скасували, а в 2019 році Конституційний суд України приймав рішення про неконституційність положення щодо підвищення віку.

Тому в даний час право на пенсію за вислугу років збереглося тільки за тими, хто за станом на 1 жовтня 2017 року вже мав не менше 26 років і 6 місяців вислуги.

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Крім того, важливо пам'ятати про відмінності між пенсіями за віком і пенсіями за вислугу років. Так, "вікові" пенсійні виплати прив'язані зараз до віку 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. Однак є професії, коли особливу пенсію можна почати отримувати раніше.

Такі виплати надають працівникам льотних і льотно-випробувальних спеціальностей, які досягли 50-річного віку.

У той же час, артистам, працівникам освіти, охорони здоров'я, соцзабезпечення, щоб претендувати на пенсію за вислугою років, спочатку необхідно, щоб їм виповнилося 55 років.

Ще одне актуальне питання - отримання пенсій з доплатами деяким категоріям громадян. Такі виплати належать громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту і т.п, пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Крім того, право на додаткові виплати будуть мати такі категорії громадян як:

Герої України;

Особи, нагороджені орденом Героїв Небесної сотні - 40% від загальної суми пенсії;

депутати чотирьох і більше скликань - 20% дотації;

багатодітні матері, які народили від 5 до 9 дітей - 35-39%.

Раніше ми писали, скільки вже скоро будуть отримувати українці.