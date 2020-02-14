В Минэкономики назвали причины замедления экономики Украины

Замедление вызвано погодой, тенденциями на внешних рынках, укреплением гривны и ростом зарплат
Минэкономики прокомментировало данные Государственной службы статистики, согласно которым рост экономики замедлился в IV квартале 2019 года до 1,5%. Об этом сообщается на сайте відомства.
Как заявил руководитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, по результатам 2019 года "экономическая активность сохранялась на достаточно высоком уровне".
"В конце года экономика несколько замедлилась. Это было ожидаемо и прогнозируемо", - сказал он.
Как отмечается в сообщении, замедление было вызвано не совсем типичными сроками сбора урожая зерновых и других культур. "Теплая погода привела к ранним сборам, в результате чего в отличие от того же 2018 года основной сбор урожая зерновых пришелся на III квартал. И соответственно, в этот период по сельскому хозяйству были хорошие показатели на фоне рекордного урожая, и существенное снижение в IV квартале", - подчеркнули в министерстве.
В Минэкономики повторили тезисы, которые ведомство неоднократно транслировало в течение осени и зимы.
"Конечно, негативное влияние этих факторов существенно усиливался снижением ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий из-за укрепления обменного курса и высоких темпов повышения заработных плат вследствие высокой конкуренции между работодателями на рынке труда", - отметили в Минэкономики.
Напомним, 14 февраля Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года. По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,5%, по отношению к III кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,1%.
Отметим, по данным Национального банка Украины, в 2019 году рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году.