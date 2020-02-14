В Минэкономики назвали причины замедления экономики Украины

Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Замедление вызвано погодой, тенденциями на внешних рынках, укреплением гривны и ростом зарплат

Минэкономики прокомментировало данные Государственной службы статистики, согласно которым рост экономики замедлился в IV квартале 2019 года до 1,5%. Об этом сообщается на сайте відомства.

Как заявил руководитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, по результатам 2019 года "экономическая активность сохранялась на достаточно высоком уровне".

"В конце года экономика несколько замедлилась. Это было ожидаемо и прогнозируемо", - сказал он.

Как отмечается в сообщении, замедление было вызвано не совсем типичными сроками сбора урожая зерновых и других культур. "Теплая погода привела к ранним сборам, в результате чего в отличие от того же 2018 года основной сбор урожая зерновых пришелся на III квартал. И соответственно, в этот период по сельскому хозяйству были хорошие показатели на фоне рекордного урожая, и существенное снижение в IV квартале", - подчеркнули в министерстве.

В Минэкономики повторили тезисы, которые ведомство неоднократно транслировало в течение осени и зимы.

- негативные тенденции на внешних рынках. В частности, существенно упали цены на черные металлы - в среднем на 10-15% по сравнению с 2018 годом. В результате металлургическое производство уменьшилось на 3,1% за год (на 10% в декабре), что имело наибольший вклад в общее падение промышленности.

- протекционистские меры со стороны США, за которыми следовали количественные ограничения ЕС и Египта, новыми торговые ограничения со стороны Российской Федерации, введенные в действие в конце 2018 года. Последний фактор больше всего ударил по машиностроению, выпуск которого уменьшился за год на 5,6%.

- проблемы с логистикой. В прошлом году существенно возросла нагрузка на черноморские порты, что было связано с увеличением перевалки зерна, угля и металлов, которые переориентировались с европейского направления и азовских портов.

- теплые погодные условия, что были весомым фактором сокращения спроса на энергоресурсы (наряду с падением производства в отраслях-основных потребителях энергии) и соответствующего падения в поставке электроэнергии, газа и пара - на 4,1% (и на 15,7% в декабре).

"Конечно, негативное влияние этих факторов существенно усиливался снижением ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий из-за укрепления обменного курса и высоких темпов повышения заработных плат вследствие высокой конкуренции между работодателями на рынке труда", - отметили в Минэкономики.

Напомним, 14 февраля Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года. По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,5%, по отношению к III кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,1%.

Отметим, по данным Национального банка Украины, в 2019 году рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году.