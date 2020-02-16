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Українців порадували сюрпризом з тарифами на газ: усі деталі

STYLERЖиття    16.02.2020 - 09:09
Українців порадували сюрпризом з тарифами на газ: усі деталі
Ціна на газ в Україні (колаж: РБК-Україна)

Ціна на газ в Україні вважається завищеною

Ціна на газ в Україні знизиться до рекордного мінімуму вже влітку 2020 року. Пов'язано це з тим, що влада нашої країни змогла стабілізувати ситуацію на ринку газу. Заяву про зв'язок цих явищ, а також про плани на тарифи зробив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Як повідомив чиновник, вже влітку 2020 року українці будуть платити за побутовий газ за рекордно низькими тарифами. Про це Олексій Оржель заявив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера в п'ятницю, 14 лютого.

"Треба контролювати монополіста, тому має бути чіткий контроль - регульований тариф. Ринку ми забезпечимо розвиток. І ціна на газ: я навіть запевняю в тому, що і лютий, березень, і літо - це будуть рекордно менші ціни. Адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу ", - сказав Оржель.

У свою чергу заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів на шоу заявила, що українці можуть економити, зменшивши таким чином платіжки за газ.

Ціна на газ в Україні знизиться до рекордного мінімуму

Варто відзначити, що на поточний момент вартість газу в Україні вважається завищеною. У тому числі споживач істотно переплачує за транспортування газу. Раніше повідомлялося, що плату на обслуговування мереж виділили з платіжки на газ, а також розділили на рівномірні платежі протягом 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив більші платіжки за січень і обіцяв, що в лютому вони будуть нижче. Про ціни на газ він розповів на брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів.

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