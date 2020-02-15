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В Минэнергетики анонсировали рекордно низкие цены на газ летом 2020 года

Новости » Политика     15.02.2020 - 01:59
В Минэнергетики анонсировали рекордно низкие цены на газ летом 2020 года
Фото: Алексей Оржель (РБК-Украина)

Этим летом для украинцев прогнозируется рекордная низкая цена на газ

В Минэнергетики анонсировали рекордно низкие цены на газ летом 2020 года. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале Украина, передает РБК-Украина

"Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль - регулируемый тариф. Рынок мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль и март и лето - это будет рекордно меньшие цены.. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - заявил Оржель

По его словам, уменьшение цены на газ дало возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались.

"Для того, чтобы украинцы получали газ непосредственно в домах должна работать инфраструктура. Это необходимые расходы. Поэтому и разделены платежи", - сказал Оржель.

Ранее в Кабинете министров Украины сравнили размер платежек за тепло индивидуальных пользователей в январе 2019 и 2020 рокв.

РБК-Украина писало, что Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил измерять потребление газа не в кубах, а в килокалориях.

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