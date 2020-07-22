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Украинцев начали жестко обманывать в Facebook: замешан ПриватБанк

Среда 22 июля 2020 09:19
Украинцев начали жестко обманывать в Facebook: замешан ПриватБанк
Мошенники обманывают людей в соцсетях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети рассказали о новой схеме обмане украинцев в соцсетях

Украинцев предупредили о новой схеме обмана, которая действует в социальных сетях. Так, например, пользователю Facebook приходит сообщение, где у человека запрашивают его пароль от Privat24.

О новом "разводе" рассказали в Telegram-канале "Артіль-паблік".

"Вот такое смс приходит в мессенджер Фейсбук. Далее нажимаешь пересмотреть и спрашивает логин и пароль от Приват24. Это мошенники таким образом взламывают Приват24, чтобы завладеть денежными средствами", - рассказали в паблике.

Украинцев начали жестко обманывать в Facebook: замешан ПриватБанкУкраинцев начали обманывать в Facebook (Скриншот)

Автор поста напомнил, что ПриватБанк никогда не рассылает такие сообщения с запросом пароля в социальных сетях. Также в паблике отметили, что это фирма, которая предоставляет кредиты, маскируется под ПриватБанк.

Отметим, что ПриватБанк никакого отношения к таким сообщениям не имеет.

Напомним, что в НБУ подробно рассказали о методах мошенничества с платежными картами и дали основные советы.

Ранее мы писали о том, что раскрыта новая схема мошенничества с квартирами, от которой страдали пенсионеры и заробитчане.

Напомним также, что недавно в Киеве люди заметили странные метки на квартирах.

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