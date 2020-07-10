Мошенничество с платежными картами: украинцам дали практические советы, как защититься

Мошенничество с платежными картами в Украине (коллаж РБК-Украина)
В НБУ подробно рассказали о методах мошенничества с платежными картами и дали основные советы
В Украине самым популярным методом мошенничества с платежными картами является социальная инженерия: аферисты обманным путем заставляют граждан самостоятельно переводить им деньги или раскрывать данные своих карт.
Об этом рассказали в пресс-службе НБУ и дали советы, как можно защититься от злоумышленников и не попасть на удочку.
"Вызов для центральных банков всех стран в период карантина и массового перехода в онлайн - обезопасить людей от таких случаев", - отмечается в сообщении.
Нацбанк запустил Всеукраинскую информационную кампанию по противодействию платежному мошенничеству с целью научить украинцев основным правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей.
По словам директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана, в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности.
Особенно это актуально в период карантина, когда граждане все чаще стали выбирать безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн. Мошенники в связи с этим разработали новые сценарии и под видом государственных органов обещают денежное пособие за карантин и таким образом выманивают данные платежных карт.
Платежная безопасность: основные советы
- Надежно храните и не разглашайте PIN-код
- Меняйте PIN-код к карте регулярно 1 раз в 3 месяца или ситуативно: если возникло подозрение, что еще кто-то его может знать.
- При вводе PIN-кода обязательно прикрывайте клавиатуру, чтобы его невозможно было считать с помощью установленной мошенниками микровидеокамеры.
Создайте сложный пароль к Е-почте, соцсетям и интернет-банкингу
- Сложный пароль может содержать: 8 и более символов, прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы.
- Создавайте уникальный пароль для каждого интернет-банкинга, электронной почты, социальных сетей и тому подобное.
- При создании пароля не используйте общеизвестные комбинации паролей (например, Qwerty12, Password123456, Admin1234 и подобные), последовательное / обратное написание символов или цифр, личную персональную информацию (дата рождения, адрес, номер телефона и т.д.)
Не разглашайте все реквизиты платежной карты и контролируйте движение средств на счете
- 16-значный номер карты - единственное, что вы можете сообщить по телефону.
- Держите в секрете 3 цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.
- Подключите SMS-информирования об операциях с платежной карточкой.
- Установите индивидуальные лимиты на операции с вашей платежной карточкой.
- Используйте виртуальную карту для расчетов в Интернете. Перечисляйте необходимую сумму с основной карты на виртуальную перед покупкой.
Покупайте онлайн на проверенных сайтах
- Проверяйте сайты с помощью: сервиса "STOP FRAUD" киберполиции или сервиса "Black List" Ассоциации "ЕМА"
- Также вы можете проверять отзывы о надежных сайтов, продавцов и виртуальных магазинов через поисковые системы.
Защитите телефонный номер, который привязан к банковскому счету
- Не используйте его в соцсетях, объявлениях и для контактов с контрагентами / клиентами.
- Установите PIN-код SIM-карты со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки экрана телефона.
Что нужно знать про телефонное мошенничество
Это вид мошенничества, когда злоумышленник звонит и убеждает жертву сообщить личную, финансовую или конфиденциальную информацию, или перевести деньги.
Какая именно информация нужна мошеннику
- Реквизиты платежной карточки
- Пароли, коды банков и мобильных операторов
- Кодовые слова
- Снять лимиты с карты жертвы
- Или убедить жертву осуществить перевод средств в свою пользу.
В каких случаях нужно прекратить разговор
- если спрашивают срок действия карты, трехзначный номер на обороте карты, пароли, коды банков и мобильных операторов;
- обещают легкие деньги (неожиданный выигрыш)
- руководят в телефонном разговоре вашими действиями (направляются к терминалу или банкомату)
- просят сфотографировать и переслать / предоставить фото платежной карты;
- пугают, что ваша карта заблокирована, а преступники взломали счет;
- просят перейти по ссылке и указать все персональные данные и реквизиты платежной карточки.
Что делать, если случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли
- Немедленно заблокируйте карточку
- Звоните на горячую линию банка, указанную на обороте карточки или через интернет-банкинг
- Обратитесь к киберполиции онлайн по ссылке ticket.cyberpolice.gov.ua
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