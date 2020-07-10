Мошенничество с платежными картами: украинцам дали практические советы, как защититься

Мошенничество с платежными картами в Украине (коллаж РБК-Украина)

В НБУ подробно рассказали о методах мошенничества с платежными картами и дали основные советы

В Украине самым популярным методом мошенничества с платежными картами является социальная инженерия: аферисты обманным путем заставляют граждан самостоятельно переводить им деньги или раскрывать данные своих карт.

Об этом рассказали в пресс-службе НБУ и дали советы, как можно защититься от злоумышленников и не попасть на удочку.

"Вызов для центральных банков всех стран в период карантина и массового перехода в онлайн - обезопасить людей от таких случаев", - отмечается в сообщении.

Нацбанк запустил Всеукраинскую информационную кампанию по противодействию платежному мошенничеству с целью научить украинцев основным правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей.

По словам директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана, в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности.

Особенно это актуально в период карантина, когда граждане все чаще стали выбирать безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн. Мошенники в связи с этим разработали новые сценарии и под видом государственных органов обещают денежное пособие за карантин и таким образом выманивают данные платежных карт.

Платежная безопасность: основные советы

Надежно храните и не разглашайте PIN-код

Меняйте PIN-код к карте регулярно 1 раз в 3 месяца или ситуативно: если возникло подозрение, что еще кто-то его может знать.

При вводе PIN-кода обязательно прикрывайте клавиатуру, чтобы его невозможно было считать с помощью установленной мошенниками микровидеокамеры.

Создайте сложный пароль к Е-почте, соцсетям и интернет-банкингу

Сложный пароль может содержать: 8 и более символов, прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы.

Создавайте уникальный пароль для каждого интернет-банкинга, электронной почты, социальных сетей и тому подобное.

При создании пароля не используйте общеизвестные комбинации паролей (например, Qwerty12, Password123456, Admin1234 и подобные), последовательное / обратное написание символов или цифр, личную персональную информацию (дата рождения, адрес, номер телефона и т.д.)

Не разглашайте все реквизиты платежной карты и контролируйте движение средств на счете

16-значный номер карты - единственное, что вы можете сообщить по телефону.

Держите в секрете 3 цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.

Подключите SMS-информирования об операциях с платежной карточкой.

Установите индивидуальные лимиты на операции с вашей платежной карточкой.

Используйте виртуальную карту для расчетов в Интернете. Перечисляйте необходимую сумму с основной карты на виртуальную перед покупкой.

Покупайте онлайн на проверенных сайтах

Проверяйте сайты с помощью: сервиса "STOP FRAUD" киберполиции или сервиса "Black List" Ассоциации "ЕМА"

Также вы можете проверять отзывы о надежных сайтов, продавцов и виртуальных магазинов через поисковые системы.

Защитите телефонный номер, который привязан к банковскому счету

Не используйте его в соцсетях, объявлениях и для контактов с контрагентами / клиентами.

Установите PIN-код SIM-карты со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки экрана телефона.

Что нужно знать про телефонное мошенничество

Это вид мошенничества, когда злоумышленник звонит и убеждает жертву сообщить личную, финансовую или конфиденциальную информацию, или перевести деньги.

Какая именно информация нужна мошеннику

Реквизиты платежной карточки

Пароли, коды банков и мобильных операторов

Кодовые слова

Снять лимиты с карты жертвы

Или убедить жертву осуществить перевод средств в свою пользу.

В каких случаях нужно прекратить разговор

если спрашивают срок действия карты, трехзначный номер на обороте карты, пароли, коды банков и мобильных операторов;

обещают легкие деньги (неожиданный выигрыш)

руководят в телефонном разговоре вашими действиями (направляются к терминалу или банкомату)

просят сфотографировать и переслать / предоставить фото платежной карты;

пугают, что ваша карта заблокирована, а преступники взломали счет;

просят перейти по ссылке и указать все персональные данные и реквизиты платежной карточки.

Что делать, если случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли

Немедленно заблокируйте карточку

Звоните на горячую линию банка, указанную на обороте карточки или через интернет-банкинг

Обратитесь к киберполиции онлайн по ссылке ticket.cyberpolice.gov.ua

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