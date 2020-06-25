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Киевляне начали находить метки воров на своих квартирах: как они выглядят

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 19:34
Киевляне начали находить метки воров на своих квартирах: как они выглядят
В Киеве зафиксировали странные метки возле квартир (Коллаж РБК-Украина)

Метки могут быть проверкой воров того, находятся ли хозяева квартир дома

Жители столицы начали массово обнаруживать странные метки возле дверей своих квартир. На странные предметы пожаловались жители уже нескольких районов: на Нивках, Виноградаре, Куреневке и других.

Возле входных дверей у квартир киевлян в разных районах городах стали находить странные метки – спички в кусочке пластилина. Предположительно, таким образом воры отмечают квартиры, которые собираются ограбить.

"Обратите внимание, возможно, это "маяки" воров, чтобы проверить наличие дома вас или ваших соседей", - написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Киеврады Вадим Сторожук.

Он опубликовал фотографии загадочных знаков, которые появились около жилищ и призвал быть осторожнее.

"Убирайте это, так как чужих дверей не бывает, соседи всегда вместе. Если вы заметили таких "креативных" скульпторов за работой – звоните в полицию!" – добавил Вадим Сторожук.

В комментариях к посту пользователи предположили, что это могут быть какие-то глупые забавы детей или подростков, так как метки слишком заметные и жильцы их быстро могут обнаружить.

Стоит отметить, что воры, аферисты и другие преступники иногда используют неожиданные способы, чтобы нажиться на доверчивых украинцах.

Недавно мы писали о том, что мошенники придумали новый способ выманивания денег с помощью Instagram и предлагают украинцам бесплатно получить схему питания. Единственное условие – дать свой электронный адрес.

А также мы рассказывали о том, что мошенники попытались использовать жертву взрыва на Позняках для своих схем.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины кражамошенничествовор
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