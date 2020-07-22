Українців почали жорстоко обманювати в Facebook: замішаний ПриватБанк

Шахраї обманюють людей в соцмережах (колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли про нову схему обману українців у соцмережах

Українців попередили про нову схему обману, яка діє в соціальних мережах. Так, наприклад, користувач Facebook приходить повідомлення, де у людини запитують його пароль від Privat24.

Про новий "розвод" розповіли у Telegram-каналі "Артіль-паблік".

"Ось таке смс приходить в месенджер Фейсбук. Далі тиснеш переглянути і питає логін і пароль від Приват24. Це шахраї таким чином зламують Приват24, щоб заволодіти грошовими коштами", - розповіли в пабліці.

Українців почали обманювати в Facebook (Скріншот)

Автор посту нагадав, що ПриватБанк ніколи не розсилає такі повідомлення із запитом пароля в соціальних мережах. Також в пабліці зазначили, що це фірма, яка надає кредити, маскується під ПриватБанк.

Нагадаємо, що НБУ детально розповіли про методи шахрайства з платіжними картами і дали основні поради.

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Нагадаємо також, що нещодавно у Києві люди помітили дивні позначки на квартирах.