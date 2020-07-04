Раскрыта новая схема мошенничества с квартирами: страдают пенсионеры и заробитчане

Новая схема мошенничества с квартирами в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, как не стать жертвой квартирных аферистов

В Украине раскрыли новые схемы афер с квартирами пожилых людей и тех, кто выехал на заработки в другие страны. Мошенники заставляют доверчивых граждан обманом подписать документы или их подделывают, чтобы завладеть имуществом.

Как пишет издание OBOZREVATEL, в некоторых таких схемах участвуют также чиновники Министерства юстиции, которые помогают преступникам. Они по поддельным документам вносят данные в реестр прав на недвижимость.

"Чаще всего в схеме участвует регистратор или нотариус. Легче всего войти в реестр и внести данные. Но и вычислить виновника в таком случае легко. Второй вариант – подделать, например, документы на кредит под залог квартиры, дождаться "просрочки" кредита и добиться, чтобы в реестр внесли изменения. Но в таком случае нужен "свой" нотариус", - рассказал юрист Александр Плахотнюк.

Он объяснил, что квартиры, которые вынудили отдать силой, потом перепродают еще несколько раз и в результате – вернуть недвижимость становится практически невозможно.

"Несколько недель назад в Запорожье было решение, согласно которому отказали признать недействительным право собственности на квартиру, которая дважды перепродавалась, а изначально была забрана силой. Было доказано, что жилье забрали у первого собственника с применением психологического и физического насилия. Жертву заставили подписать поручение на право распоряжаться имуществом. Но если квартиру несколько раз перепродавали, вернуть ее крайне сложно", - пояснил правозащитник.

В подобных схемах также фигурируют квартиры тех, кто уехал за границу. Преступники выясняют, что жилье стоит пустое, подделывают договор купли-продажи и продают квартиру на подставное лицо, после – сделку еще раз повторяют. В таких схемах используют паспорта "несознательных украинцев", которые за небольшую плату предоставляют свои документы для аферы. Собственники жилья часто даже не подозревают о том, что происходит.

Как обезопасить себя при покупке недвижимости

При покупке жилья сделайте выписку и узнайте о всех операциях с данной квартирой за последнее время. Если сделок было много – это повод для беспокойства.

Если у вас есть родственники-пенсионеры, то поддерживайте с ними контакт, навещайте их и расскажите о том, как мошенники могут лишить их квартиры. Объясните, что никакие документы подписывать нельзя. Старики, к которым часто приезжают родственники и за которыми есть присмотр – намного реже становятся жертвами аферистов.

Будьте внимательны к одиноким и пожилым соседям. Если заметите подозрительных личностей, то есть шанс предотвратить преступление.

Если уезжаете надолго – не оставляйте свою квартиру без присмотра. На время отсутствия можно заключить договор с риэлтерским агентством, сдать квартиру через знакомых или предложить друзьям, родственникам пожить в ней в ваше отсутствие.

Напомним, ранее мы писали о том, как мошенники выманивают деньги у пенсионеров.

А также рассказывали о том, что в Киеве люди заметили странные метки на квартирах.

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Автор: Анна Шиканова