Украинцам трижды повысят пенсии до конца года: когда и кому ждать прибавку

По данным Министерства социальной политики, пенсии в Украине в 2022 году будут повышать еще три раза - в июле, октябре и декабре.

Июль

Минимальная пенсия в июле составит 2 027 гривен, так как с 1 июля будет повышение минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Все пенсионные надбавки, которые привязаны к минимальному прожиточному минимуму, также будут увеличены.

Октябрь

Все украинские пенсионеры старше 70 лет и с наличием необходимого стажа (для мужчин - 35 лет, для женщин - 30 лет), начнут получать в октябре 3 000 гривен. Для лиц с меньшим стажем - пенсия будет ниже (в зависимости от количества лет стажа).

Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет начнут получать дополнительную ежемесячную помощь в размере 300 гривен.

С 1 октября будет установлена минимальная пенсия для украинцев от 65 лет с полным трудовым стажем в размере 2 680 гривен.

Декабрь

С 1 декабря будет установлена минимальная пенсия для неработающих пенсионеров в размере 2 093 гривен. Максимальная - 20 930 гривен.

Неработающие пенсионеры в возрасте от 65 до 70 лет с полным трудовым стажем будут получать минимальную пенсию в размере 2 500 гривен.

Также снова повысят надбавки для пенсий в связи с повышением прожиточного минимума.