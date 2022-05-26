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Українцям тричі підвищать пенсії до кінця року: коли і кому чекати надбавку

Пенсії в Україні в 2022 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пенсіонерам в Україні до кінця року ще три рази планують підвищити виплати. Надбавку до пенсії варто очікувати в липні, жовтні та грудні.

Кому і наскільки будуть підвищувати пенсійні виплати - читайте в матеріалі нижче.

За даними Міністерства соціальної політики, пенсії в Україні у 2022 році будуть підвищувати ще три рази - в липні, жовтні та грудні.

Липень

Мінімальна пенсія в липні складе 2 027 гривень, оскільки з 1 липня буде підвищення мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.всі пенсійні надбавки, які прив'язані до мінімального прожиткового мінімуму, також будуть збільшені.

Жовтень

Всі українські пенсіонери старше 70 років і з наявністю необхідного стажу (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років), почнуть отримувати в жовтні 3 000 гривень. Для осіб з меншим стажем - пенсія буде нижче (в залежності від кількості років стажу).

Пенсіонери віком від 70 до 75 років почнуть отримувати додаткову щомісячну допомогу в розмірі 300 гривень.

З 1 жовтня буде встановлена мінімальна пенсія для українців від 65 років з повним трудовим стажем у розмірі 2 680 гривень.

Грудень

З 1 грудня буде встановлена мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів у розмірі 2 093 гривень. Максимальна - 20 930 гривень.

Непрацюючі пенсіонери віком від 65 до 70 років з повним трудовим стажем отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 2 500 гривень.

Також знову підвищать надбавки для пенсій у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як подати документи на оформлення пенсії онлайн-інструкція.

А також розповідали про те, як українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії.

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