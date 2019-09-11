Украинцам светят новые сумасшедшие штрафы: за что будут наказывать

Депутаты проголосовали за новые штрафы (фото: РБК-Украина)

Рада подержала законопроект про автоматический габаритно-грузовой контроль

В Украине будут штрафовать за перегруженные фуры. Такой законопроект поддержали 323 депутата в Верховной Раде. Документ еще 29 августа внес сам президент Украины Владимир Зеленский и отметил, что он неотложный.

"Целью принятия проекта акта является предупреждение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами. Тем самым исключаются избыточные расходы бюджетных средств на устранение последствий такого разрушения и улучшаются условия безопасного движения на автомобильных дорогах", - сказано в пояснительной записке.

Теперь за превышение габаритно-весовых норм предусматриваются следующие штрафы.

от 5% до 10% – в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн);

от 10% до 20% – в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов (17 тыс. грн);

более 20% – в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн).

Отметим, что если водитель грузовика проигнорировал просьбу остановиться – ему грозит штраф 3400 грн или лишение права управления транспортным средством на 3-6 месяцев.

Фото: Фуры (открытые источники)

Перегруз грузовика будет фиксироваться автоматически.

Как мы ранее писали, президент предложил отложить штрафы за нерастаможенные "евробляхи".

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