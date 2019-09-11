Украинцам светят новые сумасшедшие штрафы: за что будут наказывать

Рада подержала законопроект про автоматический габаритно-грузовой контроль
В Украине будут штрафовать за перегруженные фуры. Такой законопроект поддержали 323 депутата в Верховной Раде. Документ еще 29 августа внес сам президент Украины Владимир Зеленский и отметил, что он неотложный.
"Целью принятия проекта акта является предупреждение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами. Тем самым исключаются избыточные расходы бюджетных средств на устранение последствий такого разрушения и улучшаются условия безопасного движения на автомобильных дорогах", - сказано в пояснительной записке.
Теперь за превышение габаритно-весовых норм предусматриваются следующие штрафы.
Отметим, что если водитель грузовика проигнорировал просьбу остановиться – ему грозит штраф 3400 грн или лишение права управления транспортным средством на 3-6 месяцев.
Фото: Фуры (открытые источники)
Перегруз грузовика будет фиксироваться автоматически.
Как мы ранее писали, президент предложил отложить штрафы за нерастаможенные "евробляхи".
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