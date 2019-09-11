Українцям світять нові божевільні штрафи: за що каратимуть

Депутати проголосували за нові штрафи (фото: РБК-Україна)

Рада підтримала законопроект про автоматичний габаритно-вантажний контроль

В Україні будуть штрафувати за перевантажені фури. Такий законопроект підтримали 323 депутати у Верховній Раді. Документ ще 29 серпня вніс сам президент України Володимир Зеленський і зазначив, що він невідкладний.

"Метою прийняття проекту акта є попередження передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами. Тим самим виключаються зайві витрати бюджетних коштів на усунення наслідків такого руйнування і поліпшуються умови безпечного руху на автомобільних дорогах", - сказано в пояснювальній записці.

Тепер за перевищення габаритно-вагових норм передбачаються наступні штрафи.

від 5% до 10% – в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн);

від 10% до 20% – в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн);

більше 20% – у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн).

Відзначимо, що якщо водій вантажівки проігнорував прохання зупинитися йому загрожує штраф 3400 грн або позбавлення права керування транспортним засобом на 3-6 місяців.

Фото: Фури (відкриті джерела)

Перевантаження вантажівки буде фіксуватися автоматично.

Як ми раніше писали, президент запропонував відкласти штрафи за нерозмитнені "евробляхи".

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