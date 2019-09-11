Українцям світять нові божевільні штрафи: за що каратимуть

Рада підтримала законопроект про автоматичний габаритно-вантажний контроль
В Україні будуть штрафувати за перевантажені фури. Такий законопроект підтримали 323 депутати у Верховній Раді. Документ ще 29 серпня вніс сам президент України Володимир Зеленський і зазначив, що він невідкладний.
"Метою прийняття проекту акта є попередження передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами. Тим самим виключаються зайві витрати бюджетних коштів на усунення наслідків такого руйнування і поліпшуються умови безпечного руху на автомобільних дорогах", - сказано в пояснювальній записці.
Тепер за перевищення габаритно-вагових норм передбачаються наступні штрафи.
Відзначимо, що якщо водій вантажівки проігнорував прохання зупинитися йому загрожує штраф 3400 грн або позбавлення права керування транспортним засобом на 3-6 місяців.
Фото: Фури (відкриті джерела)
Перевантаження вантажівки буде фіксуватися автоматично.
Як ми раніше писали, президент запропонував відкласти штрафи за нерозмитнені "евробляхи".
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