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Google заплатит 170 млн долларов штрафа за незаконный сбор данных

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 17:05
Google заплатит 170 млн долларов штрафа за незаконный сбор данных
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

YouTube, принадлежащий Google, обвиняют в незаконном сборе данных о детях

Компания Google выплатит американским властям штраф в размере 170 млн долларов за нарушения конфиденциальности детей на видео-платформе YouTube. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

На таких условиях Федеральная торговая комиссия (FTC) США и Google договорились об урегулировании спора. Ранее коалиция групп по защите конфиденциальности жаловалась в FTC на то, что YouTube, принадлежащий Google, незаконно собирал данные о детях без согласия их родителей и использовал их для рекламодателей.

YouTube признал, что получал доступ к следующим данным: местоположение, история посещения веб-сайтов и номера телефонов несовершеннолетних пользователей. По американским законам, собирать личные данные детей младше 13 лет можно только с согласия их родителей.

Этот штраф стал одним из крупнейших, наложенных в рамках закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Ранее в этом году в США оштрафовали соцсеть TikTok на 5,7 млн долларов.

Напомним, более 30 генеральных прокуроров штатов США планируют начать расследование в отношении Google в связи с возможными нарушениями антимонопольного законодательства.

Как сообщало РБК-Украина, исследователи из внешней службы безопасности Google обнаружили операцию по взлому iPhone, жертвами которой стали тысячи пользователей.

Cообщается, что на протяжении 2,5 лет эта система использовала небольшое количество взломанных сайтов для распространения вредоносных программ на телефоны пользователей. Достаточно было лишь раз зайти на сайт.

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