Как избежать штрафов: в МВД дали совет владельцам "евроблях"

Штрафы для владельцев "евроблях" (фото: коллаж РБК-Украина)

Правоохранители дали советы водителям, как избежать штрафов за авто на еврономерах

Пока новый созыв Верховной Рады примет закон об льготном периоде пребывания в Украине авто с иностранной регистрацией, владельцы "евроблях" могут оставить свои авто в гараже. Об этом сообщил советник МВД Владимир Мартыненко в эфире одного из украинских телеканалов.

Мартыненко заявил, что с точки зрения государственных органов так говорить нельзя, потому что это призыв к неисполнению закона, но одно из решение этой проблемы - не создавать прецеденты.

Он подчеркнул, что если автомобиль не выезжает на дорогу, то в этом случае невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем. В данный момент существует два варианта, либо выезжать и попадать под штрафы полиции, либо же просто подождать.

Штрафы для владельцев "евроблях" (фото: коллаж РБК-Украина)

Стоит отметить, что для на автомобилей с иностранной регистрацией, которые нарушают законы пребывания в Украине, действуют такие штрафы:

За вождение авто на "евроблях" - 8,5 тысяч грн;

Повторное вождение за год - 17 тысяч грн и запрет на вождение в течение года;

За задержку растамаживания до 1 суток - 170 грн;

От 1 до 10 суток - 340 грн;

От 10 до 20 суток - 8,5 тысяч грн;

От 20 до 30 суток - 85 тысяч грн;

От 30 суток - 170 тысяч грн.

Напомним, что с 22 августа в Украине вступил в силу закон о "авто на еврономерах", согласно которому 25% скидки на растаможку автомобилей действовать не будут.

Ранее сообщалось о том, что в Минздраве ужесточили получение медсправки для водителей.