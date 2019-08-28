Как избежать штрафов: в МВД дали совет владельцам "евроблях"

Правоохранители дали советы водителям, как избежать штрафов за авто на еврономерах
Пока новый созыв Верховной Рады примет закон об льготном периоде пребывания в Украине авто с иностранной регистрацией, владельцы "евроблях" могут оставить свои авто в гараже. Об этом сообщил советник МВД Владимир Мартыненко в эфире одного из украинских телеканалов.
Мартыненко заявил, что с точки зрения государственных органов так говорить нельзя, потому что это призыв к неисполнению закона, но одно из решение этой проблемы - не создавать прецеденты.
Он подчеркнул, что если автомобиль не выезжает на дорогу, то в этом случае невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем. В данный момент существует два варианта, либо выезжать и попадать под штрафы полиции, либо же просто подождать.
Штрафы для владельцев "евроблях" (фото: коллаж РБК-Украина)
Стоит отметить, что для на автомобилей с иностранной регистрацией, которые нарушают законы пребывания в Украине, действуют такие штрафы:
Напомним, что с 22 августа в Украине вступил в силу закон о "авто на еврономерах", согласно которому 25% скидки на растаможку автомобилей действовать не будут.
Ранее сообщалось о том, что в Минздраве ужесточили получение медсправки для водителей.