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Президент предложил отложить штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

Новости » Политика    30.08.2019 - 20:48
Президент предложил отложить штрафы за нерастаможенные "евробляхи"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предлагает отложить штрафы на 3 месяца

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде отложить введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца. Об этом говорится в тексте законопроекта №1030, обнародованном на сайте парламента.

Так, в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" предусмотрено отложение штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Однако, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Данный законопроект был определен как неотложный и будет рассматриваться парламентом вне очереди.

Напомним, что 21 августа в Офис президента Украины заявили о том, что штрафы для владельцев так называемых "евроблях" будут отсрочены на три месяца. Формально они должны были вступить в силу 21 августа.

РБК-Украина писало, что заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавриненко сообщил о принятии решения о создании рабочей группы, которая должна разработать новый законопроект относительно урегулирования порядка растаможивания "евроблях".

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