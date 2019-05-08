Украинцам не советуют ехать на Евровидение 2019: названа причина

Евровидение 2019, которое будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, может представлять опасность для посетителей песенного конкурса. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД назвали причину возможной опасности посещения Израиля во время проведение Евровидения - это вспышка террористической активности в стране. В министерстве также рассказали, что все, кто собирается посетить в ближайшее время Тель-Авив должны помнить, что при включении сигнала воздушной тревоги нужно воспользоваться бомбоубежищами.

При этом организаторы конкурса уверяют, что палестинским террористам не удастся сорвать Евровидение.

Сейчас страна переживает очередную эскалацию израильско-палестинского противостояния, а южные территории Израиля страдают от массированных ракетно-минометных обстрелов. При чем ситуация значительно обострилась с 4 мая 2019 года.

"Рекомендуем гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов", - говорится в сообщении МИД.

Сцена Евровидения в Тель-Авиве (фото: instagram.com/eurovision)

Также в министерстве дали рекомендацию гражданам Украины, что делать при попадании в чрезвычайную ситуацию в Израиле. В МИД советуют безотлагательно обращаться в Посольство Украины в стране по телефону экстренной связи: + 972 546 676 782.

Ранее мы писали о том, что на сцене Евровидения 2019 выступит Верка Сердючка. Андрей Данилко официально получил "добро" на выступление в качестве приглашенного гостя.

К слову, недавно букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019. Этот талантливый певец сбросил россиянина Сергея Лазарева с высшей ступени рейтинга.