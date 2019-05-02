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Евровидение 2019: букмекеры назвали нового фаворита

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 18:47
Евровидение 2019: букмекеры назвали нового фаворита
Евровидение 2019 (eurovision.tv)

Сергей Лазарев потерял свои первоначальные позиции

До международного конкурса Евровидение осталось всего несколько недель и букмекеры назвали нового фаворита. Об этом сообщается на сайте Eurovision World.

Новым лидером назван представитель Нидерландов Дункан Лоренс. Его шансы на победу уже сейчас составляют 27%. Однако Лоуренс недавно попал в скандал и его даже могут дисквалифицировать.

Согласно правилам конкурса, композиции, которые исполнители представят на Евровидении, не должны были звучать на телевидении и в радиоэфирах до 1 сентября 2018 года, а песня Дункана Лоуренса Arcade была размещена на YouTube в июне 2017 года.

Duncan Laurence - Arcade

Представитель России Сергей Лазарев опустился на второй место после того, как представил свою песню для конкурса Scream. Теперь его шансы на победу – всего 15%.

Sergey Lazarev - Scream

На третьем месте оказался представитель Швейцарии Лука Хенни. Букмекеры оценивают его шансы в 7% и это выше, чем было ранее, так как Хенни поднялся с четвертого на третье место.

Luca Hänni - She Got Me

Джон Лундвик из Швеции опустился с третьего на пятое место, а четвертое место досталось представителю Италии.

John Lundvik - Too Late For Love

Представитель Израиля Коби Марими на данный момент находится в рейтинге букмекеров на 25 месте и его шансы на победу менее 1%.

Kobi Marimi - Home

Евровидение 2019: букмекеры назвали нового фаворита

Скриншот (eurovisionworld.com)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на конкурсе Евровидение разразился новый скандал.

А также мы рассказывали о том, что цены на билеты на полуфинал и финал шоу Евровидение 2019 взлетели до небес.

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