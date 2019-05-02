Евровидение 2019: букмекеры назвали нового фаворита

Сергей Лазарев потерял свои первоначальные позиции
До международного конкурса Евровидение осталось всего несколько недель и букмекеры назвали нового фаворита. Об этом сообщается на сайте Eurovision World.
Новым лидером назван представитель Нидерландов Дункан Лоренс. Его шансы на победу уже сейчас составляют 27%. Однако Лоуренс недавно попал в скандал и его даже могут дисквалифицировать.
Согласно правилам конкурса, композиции, которые исполнители представят на Евровидении, не должны были звучать на телевидении и в радиоэфирах до 1 сентября 2018 года, а песня Дункана Лоуренса Arcade была размещена на YouTube в июне 2017 года.
Duncan Laurence - Arcade
Представитель России Сергей Лазарев опустился на второй место после того, как представил свою песню для конкурса Scream. Теперь его шансы на победу – всего 15%.
Sergey Lazarev - Scream
На третьем месте оказался представитель Швейцарии Лука Хенни. Букмекеры оценивают его шансы в 7% и это выше, чем было ранее, так как Хенни поднялся с четвертого на третье место.
Luca Hänni - She Got Me
Джон Лундвик из Швеции опустился с третьего на пятое место, а четвертое место досталось представителю Италии.
John Lundvik - Too Late For Love
Представитель Израиля Коби Марими на данный момент находится в рейтинге букмекеров на 25 месте и его шансы на победу менее 1%.
Kobi Marimi - Home
Скриншот (eurovisionworld.com)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на конкурсе Евровидение разразился новый скандал.
А также мы рассказывали о том, что цены на билеты на полуфинал и финал шоу Евровидение 2019 взлетели до небес.