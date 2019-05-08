Українцям не радять їхати на Євробачення 2019: названа причина

Євробачення 2019, яке буде проходити з 14 по 18 травня в Тель-Авіві, може становити небезпеку для відвідувачів пісенного конкурсу. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У МЗС назвали причину можливої небезпеки відвідування Ізраїлю під час проведення Євробачення - це спалах терористичної активності в країні. У міністерстві також розповіли, що всі, хто збирається відвідати найближчим часом Тель-Авів мають пам'ятати, що при увімкненні сигналу повітряної тривоги треба скористатися бомбосховищами.

При цьому організатори конкурсу запевняють, що палестинським терористам не вдасться зірвати Євробачення.

Наразі країна переживає чергову ескалацію ізраїльсько-палестинського протистояння, а південні території Ізраїлю страждають від масованих ракетно-мінометних обстрілів. При чому ситуація значно загострилася із 4 травня 2019 року.

"Рекомендуємо громадянам України утриматися на даному етапі від відвідання зазначених територій та населених пунктів", - йдеться в повідомленні МЗС.

Сцена Євробачення в Тель-Авіві (фото: instagram.com/eurovision)

Також в міністерстві дали рекомендацію громадянам України, що робити при потраплянні в надзвичайну ситуацію в Ізраїлі. В МЗС радять невідкладно звертатися до Посольства України в країні за телефоном екстреного зв’язку: + 972 546 676 782.

Раніше ми писали про те, що на сцені Євробачення 2019 виступить Вєрка Сердючка. Андрій Данилко офіційно отримав "добро" на виступ в якості запрошеного гостя.

Також нещодавно букмекери назвали нового фаворита Євробачення 2019. Цей талановитий співак скинув росіянина Сергія Лазарєва з найвищої сходинки рейтингу.