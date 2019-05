Евровидение 2019: самые яркие видео первых репетиций

Евровидение 2019 пройдет в Израиле с 14 по 18 мая (коллаж РБК-Украина)

В сети появились видео с репетиции участников Евровидения 2019

Евровидение 2019 пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Но уже сейчас участники активно готовятся к песенному конкурсу. Так, на сцене Expo Tel Aviv некоторые артисты уже провели первые репетиции.

Минутные ролики выступлений артистов из разных стран Европы (и не только) появились на официальном YouTube-канале Евровидения. Организаторы решили показать превью перфомансов представителей Венгрии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении, Финляндии, Беларуси, Кипра, Австралии, Сан-Марино и других государств. Именно музыканты из этих стран выйдут на сцену международного конкурса в первом полуфинале 14 мая.

Мы решили вместе с вами посмотреть фрагменты конкурсных выступлений претендентов на победу в Евровидении 2019.

Kate Miller-Heidke - Zero Gravity (Австралия)

Kate Miller-Heidke - Zero Gravity

Oto Nemsadze - Keep On Going (Грузия)

Oto Nemsadze - Keep On Going

Eliot - Wake Up (Бельгия)

Eliot - Wake Up

Tamta - Replay (Кипр)

Tamta - Replay

Lake Malawi - Friend Of A Friend (Чехия)

Lake Malawi - Friend Of A Friend

Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away (Финляндия)

Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away

Tulia - Fire Of Love (Pali Się) (Польша)

Tulia - Fire Of Love (Pali Się)

Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi (Словения)

Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi

D Mol - Heaven - First Rehearsal (Черногория)

D Mol - Heaven - First Rehearsal​​​​​​​

Joci Pápai - Az én apám (Венгрия)

Joci Pápai - Az én apám​​​​​​​

ZENA - Like It (Беларусь)

ZENA - Like It​​​​​​​

Nevena Božović - Kruna (Сербия)

Nevena Božović - Kruna ​​​​​​​

Hatari - Hatrið mun sigra (Исландия)

Hatari - Hatrið mun sigra

Victor Crone - Storm (Эстония)

Victor Crone - Storm​​​​​​​

Conan Osiris - Telemóveis (Португалия)

Conan Osiris - Telemóveis

Katerine Duska - Better Love (Греция)

Katerine Duska - Better Love​​​​​​​

Serhat - Say Na Na Na (Сан-Марино)

Serhat - Say Na Na Na​​​​​​​

Ранее мы писали о том, что на сцене Евровидения 2019 выступит Верка Сердючка. Андрей Данилко официально получил "добро" на выступление в качестве приглашенного гостя. Интересно, что Сердючка споет не свою песню, а композицию одной из победительниц конкурса прошлых годов.

Также недавно букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019. Этот талантливый певец сверг россиянина Сергея Лазарева с наивысшей строчки рейтинга.