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Палестинские террористы угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве

Новости » Происшествия    05.05.2019 - 16:01
Палестинские террористы угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве
Фото: "Исламский джихад Палестины" (twitter.com/escobar__007)

Организаторы проведения Евровидения заверяют, что ничего не помешает проведению конкурса

В секторе Газа террористическая организация "Исламский джихад Палестины" заявила, что они намерены сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен проходить в Тель-Авив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В "Исламском джихаде" считают, что Израиль неспособен ослабить ограничения на территорию Газы в обмен на спокойствие в преддверии мероприятия.

"Мы не позволим врагу провести ни один фестиваль, который вредит палестинскому историческому и культурному мировоззрению", - заявили в террористической организации.

В то же время пресс-сректетарь телеканала "Кан" Шарон Бен Дэвид, который является партнером проведения Евровидения 2019 заявил, что обострение ситуации в секторе Газа никак не повлияет на конкурс.

"Подготовка делегаций Евровидения продолжается, как и планировалось. Делегации приземлились и все заняты подготовкой", - добавил Бен Дэвид.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что отдал приказ Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки в секторе Газа и усилить войска силами бронетехники, артиллерии и пехоты.

 

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